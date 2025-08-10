Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AEGNT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AEGNT.

Le prix de Aegents (AEGNT) est actuellement de 0.00009785 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AEGNT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Aegents (AEGNT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aegents en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aegents en USD était de $ -0.0000170766.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aegents en USD était de $ -0.0000320794.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aegents en USD était de $ -0.00005720345268300054.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.00% 30 jours $ -0.0000170766 -17.45% 60 jours $ -0.0000320794 -32.78% 90 jours $ -0.00005720345268300054 -36.89%

Analyse de prix de Aegents (AEGNT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Aegents : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00009783$ 0.00009783 $ 0.00009783 Haut 24 h $ 0.00009785$ 0.00009785 $ 0.00009785 Sommet historique $ 0.00743348$ 0.00743348 $ 0.00743348 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -0.03%

Informations de marché pour Aegents (AEGNT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :