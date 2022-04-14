Tokenomics de Aethra AI (AETHRA)
AI & Blockchain-Powered Workforce Solutions | Real-time talent matching, credential verification, and tools for global industries.
AETHRA is an advanced workforce management platform designed to streamline hiring, certification, and workforce planning. By leveraging the power of AI, blockchain, and SaaS technology, AETHRA connects industries with the right talent quickly and efficiently while ensuring compliance and scalability.
Built to address the challenges of modern workforce management, AETHRA empowers businesses to reduce inefficiencies, improve compliance, and achieve better outcomes.
Core Features AI-powered matchmaking to reduce hiring delays.
Blockchain-secured certification management for compliance.
Predictive workforce analytics to optimize planning.
Seamless integration with existing HR tools like SAP and Microsoft Project.
Why AETHRA ? Modern workforce management is evolving rapidly, presenting challenges in adapting to change, fostering collaboration, and leveraging technology effectively.
Real-World Impact AETHRA doesn’t just promise results—it delivers them.
Example: AETHRA reduced onboarding time for INEOS ONE by 40%, helping the company meet strict deadlines
These solutions streamline workflows, enhance compliance, and reduce costs, empowering businesses to operate at peak efficiency.
Mission Revolutionizing workforce management through seamless, scalable solutions that empower industries and professionals worldwide to thrive and succeed in an ever-evolving global market.
Vision Creating a sustainable and inclusive future where businesses not only excel but also innovate, while individuals are empowered to grow, thrive, and realize their fullest potential in a connected and dynamic world.
Tokenomics et analyse de prix de Aethra AI (AETHRA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Aethra AI (AETHRA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Aethra AI (AETHRA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Aethra AI (AETHRA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AETHRA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AETHRA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AETHRA, explorez le prix en direct du token AETHRA !
Prévision du prix de AETHRA
Vous voulez savoir dans quelle direction AETHRA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AETHRA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
