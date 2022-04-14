Tokenomics de Agatech (AGATA)
Informations sur Agatech (AGATA)
Agata Token transcends the typical role of a cryptocurrency, embodying the foundation of the Agatech ecosystem. Ingeniously designed for diverse utility, it stands as the key currency for governance, staking, and accessing a variety of services within the Agatech network. Holding Agata Tokens empowers users to shape the ecosystem's evolution and strategic direction via a democratic voting process. Staking these tokens opens doors to numerous advantages, including reward accrual, transaction fee reductions, and privileged access to elite features. Agata Token is, in essence, the vital energy source for Agatech, integral to the seamless operation and comprehensive functionality of the entire ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Agatech (AGATA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Agatech (AGATA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Tokenomics de Agatech (AGATA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Agatech (AGATA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AGATA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AGATA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.