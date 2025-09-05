Informations sur le prix de Agent Gecko TV (GECKO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.02038907 Haut 24 h $ 0.02113753 Sommet historique $ 0.02213073 Prix le plus bas $ 0.02029139 Variation du prix (1 h) -0.18% Changement de prix (1J) -1.62% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Agent Gecko TV (GECKO) est de $0.02070162. Au cours des dernières 24 heures, GECKO a évolué entre un minimum de $ 0.02038907 et un maximum de $ 0.02113753, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GECKO est $ 0.02213073, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02029139.

En termes de performance à court terme, GECKO a évolué de -0.18% au cours de la dernière heure, -1.62% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Agent Gecko TV (GECKO)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 207.42K Offre en circulation 0.00 Offre totale 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Agent Gecko TV est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GECKO est de 0.00, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 207.42K.