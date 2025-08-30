Informations sur le prix de AGII (AGII) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000526 $ 0.00000526 $ 0.00000526 Bas 24 h $ 0.00000568 $ 0.00000568 $ 0.00000568 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000526$ 0.00000526 $ 0.00000526 Haut 24 h $ 0.00000568$ 0.00000568 $ 0.00000568 Sommet historique $ 0.01199288$ 0.01199288 $ 0.01199288 Prix le plus bas $ 0.00000526$ 0.00000526 $ 0.00000526 Variation du prix (1 h) -0.26% Changement de prix (1J) -2.87% Variation du prix (7 j) -62.92% Variation du prix (7 j) -62.92%

Le prix en temps réel de AGII (AGII) est de $0.00000552. Au cours des dernières 24 heures, AGII a évolué entre un minimum de $ 0.00000526 et un maximum de $ 0.00000568, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AGII est $ 0.01199288, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000526.

En termes de performance à court terme, AGII a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, -2.87% sur 24 heures et de -62.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AGII (AGII)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AGII est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AGII est de 0.00, avec une offre totale de 990000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.46K.