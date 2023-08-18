Découvrez les informations clés sur AICrew (AICR), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur AICrew (AICR)

What is the project about? AICrew is an innovative platform that aims to empower content creators and artists by providing a comprehensive suite of tools and a vibrant social ecosystem. With a focus on fostering creativity and enabling artistic expression, AICrew offers a collection of essential tools for various media formats, including images, videos, audio, and text. Moreover, AICrew has taken a unique step by introducing the Cyber Valkyries NFT Collection, which offers exclusive benefits to its owners and showcases the exceptional artistic potential of AI

What makes your project unique?

With the help of the smartest AI technology, AICrew has all the essential tools for media of image or video format - from generating and editing to upscaling Ecosystem for creators Limitless features, extensions, and integrations for media creators to craft, visualize, refine, and publish their creations

Mockup and template library

Social channels for creators

NFTs generators

Image to printings

Auto publishing

History of your project. AICrew published the whitepaper in 2022. The social media of AICrew was created on March, 2023 and started Marketing campaign then announced partnerships. The token was listed on August 18, 2023

What’s next for your project?

Product & Platform Enhancement: We'll release new features and continue to optimize our platform based on user feedback and technological advancements.

Community Expansion: We'll host a series of webinars, AMAs, and community events to educate potential users

What can your token be used for?

Gain access to exclusive community events

Gain access to AI ecosystem

Staking for passive income

Revenue sharing

Site officiel : https://aicrew.io/ Livre blanc : https://aicrew.gitbook.io/aicrew-docs/overview/overview