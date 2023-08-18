Tokenomics de AICrew (AICR)
Informations sur AICrew (AICR)
What is the project about? AICrew is an innovative platform that aims to empower content creators and artists by providing a comprehensive suite of tools and a vibrant social ecosystem. With a focus on fostering creativity and enabling artistic expression, AICrew offers a collection of essential tools for various media formats, including images, videos, audio, and text. Moreover, AICrew has taken a unique step by introducing the Cyber Valkyries NFT Collection, which offers exclusive benefits to its owners and showcases the exceptional artistic potential of AI
What makes your project unique?
-
With the help of the smartest AI technology, AICrew has all the essential tools for media of image or video format - from generating and editing to upscaling
-
Ecosystem for creators Limitless features, extensions, and integrations for media creators to craft, visualize, refine, and publish their creations
- Mockup and template library
- Social channels for creators
- NFTs generators
- Image to printings
- Auto publishing
History of your project. AICrew published the whitepaper in 2022. The social media of AICrew was created on March, 2023 and started Marketing campaign then announced partnerships. The token was listed on August 18, 2023
What’s next for your project?
-
Product & Platform Enhancement: We'll release new features and continue to optimize our platform based on user feedback and technological advancements.
-
Community Expansion: We'll host a series of webinars, AMAs, and community events to educate potential users
What can your token be used for?
- Gain access to exclusive community events
- Gain access to AI ecosystem
- Staking for passive income
- Revenue sharing
Tokenomics et analyse de prix de AICrew (AICR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AICrew (AICR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AICrew (AICR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AICrew (AICR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AICR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AICR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AICR, explorez le prix en direct du token AICR !
Prévision du prix de AICR
Vous voulez savoir dans quelle direction AICR pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AICR combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.