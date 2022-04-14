Découvrez les informations clés sur AID (AID), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur AID (AID)

AID is an AI-driven infrastructure that integrates artificial intelligence at every level. Focused on advancing AI and applying it within blockchain ecosystems, AID enhances automation, improves decision-making, and transforms data analytics to enable smarter and more efficient financial interactions. Its ecosystem is powered by four intelligent models: AID.Data for advanced analytics, AIDefi (AIDav2) for intelligent decentralized finance solutions, AIDSocialFi for AI-powered social finance, and AID.Ex for AI-enhanced trading. AID is driving the future of decentralized AI finance, making Web3 more accessible, efficient, and intelligent.

The platform includes several interoperable modules. AID.Data aggregates on-chain information including DEX trading volume, yield rankings, protocol-specific metrics, total value locked (TVL), and liquidity movements (swap in/out). This data is analyzed and used to support yield optimization strategies, risk assessment, and market predictions.

Site officiel : https://aidav2.com/