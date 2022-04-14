Tokenomics de AID (AID)
Informations sur AID (AID)
AID is an AI-driven infrastructure that integrates artificial intelligence at every level. Focused on advancing AI and applying it within blockchain ecosystems, AID enhances automation, improves decision-making, and transforms data analytics to enable smarter and more efficient financial interactions. Its ecosystem is powered by four intelligent models: AID.Data for advanced analytics, AIDefi (AIDav2) for intelligent decentralized finance solutions, AIDSocialFi for AI-powered social finance, and AID.Ex for AI-enhanced trading. AID is driving the future of decentralized AI finance, making Web3 more accessible, efficient, and intelligent.
The platform includes several interoperable modules. AID.Data aggregates on-chain information including DEX trading volume, yield rankings, protocol-specific metrics, total value locked (TVL), and liquidity movements (swap in/out). This data is analyzed and used to support yield optimization strategies, risk assessment, and market predictions.
Tokenomics et analyse de prix de AID (AID)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AID (AID), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AID (AID) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AID (AID) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AID qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AID pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AID, explorez le prix en direct du token AID !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.