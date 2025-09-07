En savoir plus sur ADN

Prix de Aiden Labs (ADN)

Prix en temps réel : 1 ADN à USD

mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
Graphique du prix de Aiden Labs (ADN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-07 11:56:41 (UTC+8)

Informations sur le prix de Aiden Labs (ADN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

$ 0.01687909
$ 0.01687909$ 0.01687909

$ 0.00378999
$ 0.00378999$ 0.00378999

Le prix en temps réel de Aiden Labs (ADN) est de $0.00390988. Au cours des dernières 24 heures, ADN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ADN est $ 0.01687909, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00378999.

En termes de performance à court terme, ADN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aiden Labs (ADN)

La capitalisation boursière actuelle de Aiden Labs est de $ 918.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ADN est de 235.03M, avec une offre totale de 4000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.64M.

Historique du prix de Aiden Labs (ADN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aiden Labs en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aiden Labs en USD était de $ 0.0000000000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aiden Labs en USD était de $ 0.0000000000.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aiden Labs en USD était de $ -0.000241613509237056.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ 0.00000000000.00%
60 jours$ 0.00000000000.00%
90 jours$ -0.000241613509237056-5.81%

Qu'est-ce que Aiden Labs (ADN)

All-in-One Platform for DeFAI & Digital World Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price. What is Aiden? We are not just an AI platform for data analysis but also a powerful tool that take control of the digital landscape, where tech meets creativity. Lunar DeFAI Agent Our sophisticated AI-powered investment advisor. NFT-powered Launchpad Providing exclusive access to token sales. Advanced AI Platform Offering image generation, video creation, and research capabilities. User-Friendly & Time-Saving Intuitive tools designed to streamline processes and save you valuable time.

Ressource de Aiden Labs (ADN)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Aiden Labs (USD)

Combien vaudra Aiden Labs (ADN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Aiden Labs (ADN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Aiden Labs.

Consultez la prévision de prix de Aiden Labs maintenant !

ADN en devises locales

Tokenomics de Aiden Labs (ADN)

Comprendre la tokenomics de Aiden Labs (ADN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ADN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Aiden Labs (ADN)

Combien vaut Aiden Labs (ADN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ADN en USD est de 0.00390988 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ADN à USD ?
Le prix actuel de ADN en USD est $ 0.00390988. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Aiden Labs ?
La capitalisation boursière de ADN est de $ 918.93K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ADN ?
L'offre en circulation de ADN est de 235.03M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ADN ?
ADN a atteint un prix ATH de 0.01687909 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ADN ?
ADN a vu un prix ATL de 0.00378999 USD.
Quel est le volume de trading de ADN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ADN est de -- USD.
Est-ce que ADN va augmenter cette année ?
ADN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ADN pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.