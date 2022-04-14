Tokenomics de Aiden Labs (ADN)
Informations sur Aiden Labs (ADN)
All-in-One Platform for DeFAI & Digital World
Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price.
What is Aiden? We are not just an AI platform for data analysis but also a powerful tool that take control of the digital landscape, where tech meets creativity.
Lunar DeFAI Agent Our sophisticated AI-powered investment advisor.
NFT-powered Launchpad Providing exclusive access to token sales.
Advanced AI Platform Offering image generation, video creation, and research capabilities.
User-Friendly & Time-Saving Intuitive tools designed to streamline processes and save you valuable time.
Tokenomics et analyse de prix de Aiden Labs (ADN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Aiden Labs (ADN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Aiden Labs (ADN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Aiden Labs (ADN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ADN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ADN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ADN, explorez le prix en direct du token ADN !
Prévision du prix de ADN
Vous voulez savoir dans quelle direction ADN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ADN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.