Qu'est-ce que AILayer Token (AIL)

AILayer is a Bitcoin Layer 2 infrastructure chain designed to support the mass adoption of AI applications. Built to address the scalability and decentralization limitations of traditional AI and blockchain platforms, AILayer provides a secure, modular, and developer-friendly environment for deploying scalable AI dApps. With over 1 million active addresses and $700 million in TVL, AILayer supports 100+ ecosystem projects and ranks among the top Bitcoin sidechains. By leveraging Bitcoin's security and combining it with a high-performance infrastructure optimized for AI, AILayer enables advanced analytics tools, AI model deployment, and deep industry integration. The platform also features on-chain governance, staking incentives, and validator rewards to support decentralization and ecosystem growth. AILayer is powered by its native token $AIL, which is used for gas, governance, staking, and AI service utility within the network.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de AILayer Token (AIL) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de AILayer Token (AIL)

Comprendre la tokenomics de AILayer Token (AIL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AIL !