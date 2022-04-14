Découvrez les informations clés sur AILayer Token (AIL), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur AILayer Token (AIL)

AILayer is a Bitcoin Layer 2 infrastructure chain designed to support the mass adoption of AI applications. Built to address the scalability and decentralization limitations of traditional AI and blockchain platforms, AILayer provides a secure, modular, and developer-friendly environment for deploying scalable AI dApps. With over 1 million active addresses and $700 million in TVL, AILayer supports 100+ ecosystem projects and ranks among the top Bitcoin sidechains.

By leveraging Bitcoin's security and combining it with a high-performance infrastructure optimized for AI, AILayer enables advanced analytics tools, AI model deployment, and deep industry integration. The platform also features on-chain governance, staking incentives, and validator rewards to support decentralization and ecosystem growth. AILayer is powered by its native token $AIL, which is used for gas, governance, staking, and AI service utility within the network.

Site officiel : https://ailayer.xyz/ Livre blanc : https://docs.ailayer.xyz/