AILayer is a Bitcoin Layer 2 infrastructure chain designed to support the mass adoption of AI applications. Built to address the scalability and decentralization limitations of traditional AI and blockchain platforms, AILayer provides a secure, modular, and developer-friendly environment for deploying scalable AI dApps. With over 1 million active addresses and $700 million in TVL, AILayer supports 100+ ecosystem projects and ranks among the top Bitcoin sidechains.
By leveraging Bitcoin's security and combining it with a high-performance infrastructure optimized for AI, AILayer enables advanced analytics tools, AI model deployment, and deep industry integration. The platform also features on-chain governance, staking incentives, and validator rewards to support decentralization and ecosystem growth. AILayer is powered by its native token $AIL, which is used for gas, governance, staking, and AI service utility within the network.
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AIL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AIL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
