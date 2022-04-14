Tokenomics de AISignal (AISIG)
Informations sur AISignal (AISIG)
AI Signal Bot utilizes advanced AI algorithms to analyze cryptocurrency market trends and data from various sources, including blockchains, forums, and project launch platforms.
Alerts and Strategies Subscribers receive notifications of the selected tokens, along with trading signals that include detailed token information. These strategies consider factors such as market sentiment, price momentum, trading volume, and fundamental analysis.
Predictive Modeling AI algorithms identify patterns and trends within the data, allowing AI Signal to create predictive models for assessing the future performance of cryptocurrencies.
Token Selection AI Signal selects the most promising tokens based on its predictive models.
Advanced Data Analytics
The AI-driven analytics capabilities of AI Signal process vast amounts of historical and real-time data, uncovering market trends, correlations, and anomalies. This valuable insight helps traders navigate the dynamic cryptocurrency landscape.
Tokenomics et analyse de prix de AISignal (AISIG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AISignal (AISIG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AISignal (AISIG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AISignal (AISIG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AISIG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AISIG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AISIG, explorez le prix en direct du token AISIG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.