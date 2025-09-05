Informations sur le prix de aiSUI (SUIAGENT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0025019$ 0.0025019 $ 0.0025019 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -29.96% Variation du prix (7 j) -58.61% Variation du prix (7 j) -58.61%

Le prix en temps réel de aiSUI (SUIAGENT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SUIAGENT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUIAGENT est $ 0.0025019, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SUIAGENT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -29.96% sur 24 heures et de -58.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour aiSUI (SUIAGENT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,300,000,000.0 1,300,000,000.0 1,300,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de aiSUI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUIAGENT est de 0.00, avec une offre totale de 1300000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.25K.