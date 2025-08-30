Informations sur le prix de AISweatShop (DEFAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03379343$ 0.03379343 $ 0.03379343 Prix le plus bas $ 0.00443071$ 0.00443071 $ 0.00443071 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de AISweatShop (DEFAI) est de $0.00877668. Au cours des dernières 24 heures, DEFAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEFAI est $ 0.03379343, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00443071.

En termes de performance à court terme, DEFAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AISweatShop (DEFAI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AISweatShop est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEFAI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.78M.