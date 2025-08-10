Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AITA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AITA.

Le prix de AITA (AITA) est actuellement de 0.0004395 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AITA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de AITA (AITA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de AITA en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de AITA en USD était de $ -0.0001256179.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de AITA en USD était de $ -0.0000174841.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de AITA en USD était de $ -0.0000055923953111609.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.64% 30 jours $ -0.0001256179 -28.58% 60 jours $ -0.0000174841 -3.97% 90 jours $ -0.0000055923953111609 -1.25%

Analyse de prix de AITA (AITA)

Découvrez la dernière analyse de prix de AITA : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00042986$ 0.00042986 $ 0.00042986 Haut 24 h $ 0.0004431$ 0.0004431 $ 0.0004431 Sommet historique $ 0.03079772$ 0.03079772 $ 0.03079772 Variation du prix (1 h) +1.43% Changement de prix (1J) +0.64% Variation du prix (7 j) +27.24%

Informations de marché pour AITA (AITA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :