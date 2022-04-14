Tokenomics de AITaxBot (AITAX)
Informations sur AITaxBot (AITAX)
Recover gas fees, transaction fees, taxes, and slippage. Paste an address into our bot—no wallet connect required—obtain your deductible tax report!
Welcome to AITaxBot—where revolutionizing your tax-saving experience is our core mission. Born from the vision of transforming tax management into a seamless and less time-consuming process, AITaxBot is dedicated to amplifying your savings. Our commitment is to simplify your journey through the complex terrain of taxes, offering you an unparalleled feature set that remains unrivaled in the industry.
At the heart of AITaxBot lies our innovative use of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies. These powerful tools are harnessed to provide you with detailed insights into your tax obligations and potential deductions. Our goal is to optimize your financial efficiency while minimizing your tax liabilities. Join us as we navigate the path to smarter, simpler tax solutions.
Tokenomics et analyse de prix de AITaxBot (AITAX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AITaxBot (AITAX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AITaxBot (AITAX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AITaxBot (AITAX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AITAX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AITAX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AITAX, explorez le prix en direct du token AITAX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.