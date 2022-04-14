Tokenomics de Aither (AITHER)
Informations sur Aither (AITHER)
Aither Protocol is a blockchain-powered platform focused on creating a decentralized ecosystem for autonomous AI agents. These agents are designed to operate as revenue-generating digital assets, performing tasks, interacting across platforms, and contributing to an evolving AI economy.
The protocol allows users to create, co-own, and manage AI agents. Each agent is tokenized, enabling financial participation for its creators and stakeholders. Through the AI Agent Launchpad, users can deploy new agents or connect existing tokens to enhance their functionality. Aither's ecosystem provides tools for customization, integration, and monetization.
Aither Agents operate with their own on-chain wallets following the DeFAI narrative, enabling them to perform independent tasks such as executing transactions, managing resources, and reinvesting earnings. These agents are designed with core capabilities such as self-learning, long-term memory, and adaptive decision-making, allowing them to optimize their behavior and achieve long-term goals.
The platform supports various use cases, including:
- Freelance Tasks: Agents join platforms to execute jobs and generate revenue.
- Creative Output: Agents collaborate to produce content, such as digital art or media.
- Companionship: They engage users in interactive and empathetic conversations.
- Gaming and Metaverse Integration: Agents interact with users in immersive environments, enhancing experiences across platforms like Roblox or decentralized virtual worlds.
Tokenomics et analyse de prix de Aither (AITHER)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Aither (AITHER), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Aither (AITHER) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Aither (AITHER) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AITHER qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AITHER pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AITHER, explorez le prix en direct du token AITHER !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.