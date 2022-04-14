Tokenomics de AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI)
Informations sur AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI)
AIvalanche DeFAI Agents ($AVAXAI) is the first ecosystem that enables users to create, deploy, manage and trade tokenized AI Agents on the Avalanche blockchain. Designed for speed, scalability and efficiency, AIvalanche DeFAI Agents redefine how individuals, KOLs and developers interact with AI and DeFAI on Avalanche C-Chain.
With integrated AI capabilities and tokenized ownership, $AVAXAI empowers users to automate tasks, optimize performance, and monetize their AI Agents. Agents can be built to dominate a specific niche—from viral meme creation and GameFi optimization to advanced DeFi analytics—unlocking unparalleled opportunities for innovation, automation and income.
Powered by Avalanche’s infrastructure, AIvalanche DeFAI Agents are affordable, fast, and endlessly scalable. This document outlines the vision, market opportunity, and features that position AIvalanche DeFAI Agents as a transformative platform at the intersection of AI, DeFAI and blockchain.
Tokenomics et analyse de prix de AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AVAXAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AVAXAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.