Qu'est-ce que AIVille Governance Token (AIV)

AIVille is a virtual world powered by AI agents — but it’s also a live experiment in decentralized intelligence. Each agent has memory, emotion, and intent. They aren't scripted bots. They perceive, reflect, plan, and act. They form social bonds, respond to context, and evolve through experience — not code. As a simulation-based AI game that integrates AI agents with a Web3 economy. Inspired by Stanford's Smallville and the classic game QQ Farm, AI Ville creates a virtual society where AI characters autonomously live, interact, and form relationships. Players can manage their own farms, build social connections with AI agents, and earn token rewards through a Play-to-Earn mechanism.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de AIVille Governance Token (AIV) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de AIVille Governance Token (AIV)

Comprendre la tokenomics de AIVille Governance Token (AIV) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AIV !