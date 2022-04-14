Tokenomics de Akashalife (AK1111)
Informations sur Akashalife (AK1111)
The Akasha Project draws a parallel between the creation of the universe, as depicted in Genesis, and the development of technology, emphasizing interconnectedness and purpose. Just as God created the cosmos, Akasha aims to create a unified digital ecosystem. The project is built on the concept of a universal life force, known as Akasha, which is akin to the Holy Spirit and other spiritual energies. Akasha technology functions as an invisible, seamless layer connecting Web1, Web2, Web3, and traditional systems, making digital interactions feel as natural as breathing.
The project’s vision extends beyond blockchain, aiming to unify all aspects of life and commerce, eliminating barriers between traditional finance and decentralized systems. Over six years, with 60 senior developers, the technology has evolved to offer effortless interoperability and accessibility for all users. The roadmap focuses on global adoption, aiming to generate $300 million in liquidity and bring thousands of new wallets into the ecosystem, creating a truly interconnected world where finance and technology merge seamlessly.
Tokenomics et analyse de prix de Akashalife (AK1111)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Akashalife (AK1111), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Akashalife (AK1111) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Akashalife (AK1111) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AK1111 qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AK1111 pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AK1111, explorez le prix en direct du token AK1111 !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.