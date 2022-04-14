Tokenomics de Akitavax (AKITAX)
Informations sur Akitavax (AKITAX)
Akitavax is a community driven meme based cryptocurrency project that takes different approach on technologies served from other meme coins. Akitavax is not created as a common meme token project all critical decisions about the project are made by the founders, but it is created as a community meme token project that aims to involve all the enthusiasts to contribute in our social and artistic movement.
To implement this project, the token named $AKITAX is minted in line with the community driven strategy. This token is running on Avalanche Network. The reliabillity of the Avalanche Network was the most important reason for this token to be minted on this network. At the same time, the fact that the network is fast, low-cost and eco-friendly turned out to be a huge advantage. As a token that is created with zeitgeist of a Decentralized Finance (DEFI) era, Akitavax is designed to present many technologies on its interface and to adapt quickly to new technologies. The first intention of Akitavax is to be the premier community token and symbol of The Avalanche Ecosystem. Another purpose of Akitavax is to bring the Akita breed to the point it deserves among other meme tokens. Also, Akitavax set out to be the fairest and the most transparent meme token on The Avalanche Network. Even though the developer team has set the initial course for the project, Akitavax community members will play an integral role in shaping the token’s future journey. Akitavax is created via a fair launch with big part of community allocation, and it is intended that every Akitavax ecosystem component will be designed to involve AKITAX in some way, either directly (e.g. within the product) and indirectly (e.g. via a buy back and burn mechanism).
Tokenomics et analyse de prix de Akitavax (AKITAX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Akitavax (AKITAX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Akitavax (AKITAX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Akitavax (AKITAX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AKITAX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AKITAX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AKITAX, explorez le prix en direct du token AKITAX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.