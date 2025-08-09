Qu'est-ce que Alien (ALIEN)

ALIEN stands as a groundbreaking 100% decentralized protocol that fortifies the pTGC ecosystem through an innovative buy-and-burn mechanism involving pTGC, LIQUID, BURN, and 808 with every transaction. Holders are consistently rewarded with a steady influx of pTGC and its amplifiers, excluding Energy. Notably, 1% of each transaction contributes to the acquisition and subsequent burning of ALIEN tokens. The remaining tax is allocated to the purchase and burning of pTGC, along with the amplifiers mentioned, creating a deflationary dynamic for ALIEN. All initial liquidity pools have been entirely burned, and an impressive 23% of the total supply has been eliminated. ALIEN's initial valuation at $30,808 showcases its commitment to sustainability and value appreciation within the pTGC ecosystem. In comparison to its counterparts, ALIEN mirrors the relationship between TEDDY and the pDAI & ATROPA ecosystems, but with a heightened level of generosity and rewards. As the pioneering meme token paying homage to the pTGC ecosystem and its holders, ALIEN was crafted by the people, for the people. Stakers of pTGC, holding all the amplifiers, have been bestowed with a remarkable 1:1 airdrop of ALIEN, initially valued over $37k. The rallying cry of "THE FIRMAMENT AWAITS US" welcomes users to an ecosystem where the firmament is not just a destination but a shared vision. ALIEN embraces a comprehensive tokenomics structure, with a nuanced buy-and-burn mechanism and a spectrum of rewards, making it a distinctive player in the crypto landscape. Join the journey and experience the rewards that await in the firmament. ALIEN stands as a groundbreaking 100% decentralized protocol that fortifies the pTGC ecosystem through an innovative buy-and-burn mechanism involving pTGC, LIQUID, BURN, and 808 with every transaction. Holders are consistently rewarded with a steady influx of pTGC and its amplifiers, excluding Energy. Notably, 1% of each transaction contributes to the acquisition and

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Alien (ALIEN) Site officiel

Tokenomics de Alien (ALIEN)

Comprendre la tokenomics de Alien (ALIEN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ALIEN !