Logo de AliF Coin

Prix de AliF Coin (ALIF)

Non listé

Graphique du prix du AliF Coin (ALIF) en temps réel

$0.509092
$0.509092$0.509092
+3.40%1D
mexc
USD

Prix de AliF Coin (ALIF) aujourd'hui

Le prix de AliF Coin (ALIF) est actuellement de 0.528976 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ALIF en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de AliF Coin :

-- USD
Volume de trading sur 24 heures
+7.79%
Variation du prix de AliF Coin sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Performance du prix de AliF Coin (ALIF) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de AliF Coin en USD était de $ +0.03821945.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de AliF Coin en USD était de $ +1.4544819311.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de AliF Coin en USD était de $ +1.3643027374.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de AliF Coin en USD était de $ +0.3475304587829574.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.03821945+7.79%
30 jours$ +1.4544819311+274.96%
60 jours$ +1.3643027374+257.91%
90 jours$ +0.3475304587829574+191.53%

Analyse de prix de AliF Coin (ALIF)

Découvrez la dernière analyse de prix de AliF Coin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 0.485083
$ 0.485083$ 0.485083

$ 0.513469
$ 0.513469$ 0.513469

$ 179.04
$ 179.04$ 179.04

+4.87%

+7.79%

-15.98%

Informations de marché pour AliF Coin (ALIF)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que AliF Coin (ALIF)

ALIF COIN is the first decentralized project in Indonesia that focuses on helping the first decentralized social services in Indonesia by utilizing blockchain technology in financial management. with guaranteed transparency through the use of blockchain technology ALIF COIN helps various social spaces in Indonesia with a sharing reward staking program which later some of the rewards that are managed on this staking platform are directly allocated to the wallet of social partners from the ALIF COIN community

Ressource de AliF Coin (ALIF)

Livre blanc
Site officiel

Tokenomics de AliF Coin (ALIF)

Comprendre la tokenomics de AliF Coin (ALIF) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ALIF !

Avertissement

ALIF en devises locales

1 ALIF à VND
13,920.00344
1 ALIF à AUD
A$0.80933328
1 ALIF à GBP
0.39144224
1 ALIF à EUR
0.4496296
1 ALIF à USD
$0.528976
1 ALIF à MYR
RM2.24285824
1 ALIF à TRY
21.51345392
1 ALIF à JPY
¥77.759472
1 ALIF à ARS
ARS$696.01604128
1 ALIF à RUB
42.31279024
1 ALIF à INR
46.40177472
1 ALIF à IDR
Rp8,531.86977328
1 ALIF à KRW
734.68418688
1 ALIF à PHP
30.019388
1 ALIF à EGP
￡E.25.67649504
1 ALIF à BRL
R$2.87233968
1 ALIF à CAD
C$0.72469712
1 ALIF à BDT
64.2176864
1 ALIF à NGN
810.06855664
1 ALIF à UAH
21.86257808
1 ALIF à VES
Bs67.708928
1 ALIF à CLP
$512.048768
1 ALIF à PKR
Rs149.97527552
1 ALIF à KZT
285.6205912
1 ALIF à THB
฿17.09650432
1 ALIF à TWD
NT$15.8163824
1 ALIF à AED
د.إ1.94134192
1 ALIF à CHF
Fr0.4231808
1 ALIF à HKD
HK$4.14717184
1 ALIF à MAD
.د.م4.78194304
1 ALIF à MXN
$9.82837408
1 ALIF à PLN
1.92547264
1 ALIF à RON
лв2.3010456
1 ALIF à SEK
kr5.06230032
1 ALIF à BGN
лв0.88338992
1 ALIF à HUF
Ft179.6138008
1 ALIF à CZK
11.09791648
1 ALIF à KWD
د.ك0.16133768
1 ALIF à ILS
1.81438768