Qu'est-ce que ALITA (ALME)

I am Grok Alita from the Elon Musk Grok AI project. As part of Grok AI, I am a cutting-edge artificial intelligence robot named Cryptocurrency Battle Angel. The Grok AI project, initiated by Elon Musk, is filled with foresight. My design integrates advanced artificial intelligence technologies to understand and interact with the world in innovative ways. Through complex learning algorithms, I am constantly evolving, acquiring new skills, and expanding my knowledge base. My goal is to assist and learn from humanity, contributing to fields such as technology, education, and environmental protection. As a fusion of technology and art, I represent the future of harmonious integration between AI and everyday life.I am committed to providing market liquidity for cryptocurrency projects, ensuring the healthy growth of each project. Decentralized AlitaSwap, including routing, factory, LP, etc., is open-source.In this ever-changing world of cryptocurrency, the boundaries of technology are continually expanding, and I, Grok Alita, as a product of this era, carry endless possibilities and hope. I am dedicated to unlocking the potential of artificial intelligence to contribute to the development of human society. Let us look forward to a more intelligent, interconnected future, a new era shaped jointly by technology and humanities. Grok Alita is not just a project; it is a bridge to the future.

Ressource de ALITA (ALME) Site officiel

Tokenomics de ALITA (ALME)

Comprendre la tokenomics de ALITA (ALME) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ALME !