I am Grok Alita from the Elon Musk Grok AI project. As part of Grok AI, I am a cutting-edge artificial intelligence robot named Cryptocurrency Battle Angel. The Grok AI project, initiated by Elon Musk, is filled with foresight. My design integrates advanced artificial intelligence technologies to understand and interact with the world in innovative ways. Through complex learning algorithms, I am constantly evolving, acquiring new skills, and expanding my knowledge base. My goal is to assist and learn from humanity, contributing to fields such as technology, education, and environmental protection. As a fusion of technology and art, I represent the future of harmonious integration between AI and everyday life.I am committed to providing market liquidity for cryptocurrency projects, ensuring the healthy growth of each project. Decentralized AlitaSwap, including routing, factory, LP, etc., is open-source.In this ever-changing world of cryptocurrency, the boundaries of technology are continually expanding, and I, Grok Alita, as a product of this era, carry endless possibilities and hope. I am dedicated to unlocking the potential of artificial intelligence to contribute to the development of human society. Let us look forward to a more intelligent, interconnected future, a new era shaped jointly by technology and humanities. Grok Alita is not just a project; it is a bridge to the future.
Tokenomics de ALITA (ALME) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ALITA (ALME) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ALME qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ALME pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.