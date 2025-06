Qu'est-ce que Alium Finance (ALM)

Alium Finance is a MultiChain DeFi ecosystem with an ambitious roadmap of CrossChain DeFi and NFT products. Alium Swap is a MultiChain Decentralized Exchange with a Cross-Chain option already operating on Binance Smart Chain, Ethereum Chain, Polygon Matic Chain, Huobi ECO Chain, Fantom Opera and Metis Andromeda. ALM token is a core Token of the Alium Finance Ecosystem. Both Governance token for the DAO and the Utility Token for the Alium Finance Products. The hybrid Liquidity model is a major milestone in fixing the Liquidity issues on the Cross-Chain DEX Market. By minimizing the need for liquidity in Cross-Chain Swaps to a few key pairs, Alium Finance allows for a seamless, secure, and optimal Traders’ experience. The first EVM-bridges (BSC-Fantom-Polygon-Metis) on Alium Swap are up and running. In regard of Staking, Alium Finance developed a unique alternative staking product called Strong Holders' Pools. It's a gamified mechanic created to incentivise Holders at the expense of Flippers.

Ressource de Alium Finance (ALM) Site officiel

Tokenomics de Alium Finance (ALM)

Comprendre la tokenomics de Alium Finance (ALM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ALM !