Tokenomics de Alium Finance (ALM)
Informations sur Alium Finance (ALM)
Alium Finance is a MultiChain DeFi ecosystem with an ambitious roadmap of CrossChain DeFi and NFT products.
Alium Swap is a MultiChain Decentralized Exchange with a Cross-Chain option already operating on Binance Smart Chain, Ethereum Chain, Polygon Matic Chain, Huobi ECO Chain, Fantom Opera and Metis Andromeda.
ALM token is a core Token of the Alium Finance Ecosystem. Both Governance token for the DAO and the Utility Token for the Alium Finance Products.
The hybrid Liquidity model is a major milestone in fixing the Liquidity issues on the Cross-Chain DEX Market. By minimizing the need for liquidity in Cross-Chain Swaps to a few key pairs, Alium Finance allows for a seamless, secure, and optimal Traders’ experience.
The first EVM-bridges (BSC-Fantom-Polygon-Metis) on Alium Swap are up and running.
In regard of Staking, Alium Finance developed a unique alternative staking product called Strong Holders' Pools. It's a gamified mechanic created to incentivise Holders at the expense of Flippers.
Tokenomics et analyse de prix de Alium Finance (ALM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Alium Finance (ALM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Alium Finance (ALM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Alium Finance (ALM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ALM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ALM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ALM, explorez le prix en direct du token ALM !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.