ASC is the native token of All InX SMART CHAIN (ASC), serving as the core utility and governance asset within the ecosystem. All InX SMART CHAIN is a vertical public chain purpose-built to handle large-scale Real World Asset (RWA) transactions. It leverages sharding and parallel processing technologies to build a foundational architecture of extreme performance , and utilizes "dynamic assets" (dNFTs) capable of reflecting real-world value and status in real-time , along with zero-knowledge proof technology to ensure user privacy, aiming to provide a dedicated, high-throughput, and low-latency channel for the trillion-dollar physical economy to enter the digital world.

Tokenomics de All InX SMART CHAIN (ASC)

Comprendre la tokenomics de All InX SMART CHAIN (ASC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ASC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur All InX SMART CHAIN (ASC) Combien vaut All InX SMART CHAIN (ASC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ASC en USD est de 1.17 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ASC à USD ? $ 1.17 . Consultez le Le prix actuel de ASC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de All InX SMART CHAIN ? La capitalisation boursière de ASC est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ASC ? L'offre en circulation de ASC est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ASC ? ASC a atteint un prix ATH de 1.17 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ASC ? ASC a vu un prix ATL de 1.16 USD . Quel est le volume de trading de ASC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ASC est de -- USD . Est-ce que ASC va augmenter cette année ? ASC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ASC pour une analyse plus approfondie.

