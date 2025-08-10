Prix de Alpha Gardeners (AG)
Le prix de Alpha Gardeners (AG) est actuellement de 0.00001156 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AG en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AG en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AG.
Aujourd'hui, la variation du prix de Alpha Gardeners en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Alpha Gardeners en USD était de $ +0.0000044409.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Alpha Gardeners en USD était de $ +0.0000029824.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Alpha Gardeners en USD était de $ +0.000000157022621552054.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.28%
|30 jours
|$ +0.0000044409
|+38.42%
|60 jours
|$ +0.0000029824
|+25.80%
|90 jours
|$ +0.000000157022621552054
|+1.38%
Découvrez la dernière analyse de prix de Alpha Gardeners : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
-0.28%
+1.10%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? The all-in-one alpha discord & telegram with a complete toolkit for successful shitcoins and NFTs trading What makes your project unique? We have diligently dedicated over two years to developing our cutting-edge tool, which now boasts comprehensive features for monitoring tokens on both Discord and Telegram platforms. History of your project. After six months of intensive development, we successfully launched our bots on the SOL chain, incorporating NFT functionality that we had been building for an additional half year. Subsequently, we introduced ETH-based NFTs, focusing on monitoring bots. However, during that period, our efforts seemed to go unnoticed, and we faced challenges in gaining recognition for these tools. Nevertheless, we persevered and made strategic adjustments, shifting our focus towards supporting various shitcoins. As a result, we now have a diverse portfolio of shitcoin bots. Today marks a significant milestone, as we just launched our very own TOKEN, which has quickly gained traction, reaching a valuation of around $2 million. We are excited about this positive progress and look forward to continued growth and success in the future. What’s next for your project? We never stop building we have so many ideas which takes lot of time to make them real, but we chose this slow organic way so we cant complain hahah What can your token be used for? we have specific tiers Tier-1 (5,000,000 AG) New-contract - Recent smart contract creation New-pair - Fresh token pairing Locked-pair - Liquidity locked pair Liquidity-added - Liquidity pool created Bullish-deployer - Promising project creator Degen-pulse - Alert for profitable opportunities Tier-2 (10,000,000 AG) Ape-alert - Eth Mempool Monitoring Fresh-wallets alert- Trigger-based on insiders Tier-3 (15,000,000 AG) Alpha Tracker - Comprehensive wallet monitoring tool Threesome Alert - Tracker wallets with combined alpha Hall of Whales - Elite crypto insights community
Comprendre la tokenomics de Alpha Gardeners (AG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AG !
