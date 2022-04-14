Tokenomics de Alpha Gardeners (AG)
Informations sur Alpha Gardeners (AG)
What is the project about? The all-in-one alpha discord & telegram with a complete toolkit for successful shitcoins and NFTs trading
What makes your project unique? We have diligently dedicated over two years to developing our cutting-edge tool, which now boasts comprehensive features for monitoring tokens on both Discord and Telegram platforms.
History of your project. After six months of intensive development, we successfully launched our bots on the SOL chain, incorporating NFT functionality that we had been building for an additional half year. Subsequently, we introduced ETH-based NFTs, focusing on monitoring bots. However, during that period, our efforts seemed to go unnoticed, and we faced challenges in gaining recognition for these tools.
Nevertheless, we persevered and made strategic adjustments, shifting our focus towards supporting various shitcoins. As a result, we now have a diverse portfolio of shitcoin bots. Today marks a significant milestone, as we just launched our very own TOKEN, which has quickly gained traction, reaching a valuation of around $2 million. We are excited about this positive progress and look forward to continued growth and success in the future.
What’s next for your project? We never stop building we have so many ideas which takes lot of time to make them real, but we chose this slow organic way so we cant complain hahah
What can your token be used for? we have specific tiers
Tier-1 (5,000,000 AG) New-contract - Recent smart contract creation New-pair - Fresh token pairing Locked-pair - Liquidity locked pair Liquidity-added - Liquidity pool created Bullish-deployer - Promising project creator Degen-pulse - Alert for profitable opportunities Tier-2 (10,000,000 AG) Ape-alert - Eth Mempool Monitoring Fresh-wallets alert- Trigger-based on insiders Tier-3 (15,000,000 AG) Alpha Tracker - Comprehensive wallet monitoring tool Threesome Alert - Tracker wallets with combined alpha Hall of Whales - Elite crypto insights community
Tokenomics et analyse de prix de Alpha Gardeners (AG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Alpha Gardeners (AG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Alpha Gardeners (AG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Alpha Gardeners (AG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AG, explorez le prix en direct du token AG !
Prévision du prix de AG
Vous voulez savoir dans quelle direction AG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
