Le prix de AlphaNova (ANVA) est actuellement de 0.00019447 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ANVA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de AlphaNova (ANVA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de AlphaNova en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de AlphaNova en USD était de $ +0.0001037353.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de AlphaNova en USD était de $ +0.0001195035.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de AlphaNova en USD était de $ +0.00007398481629525545.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.11% 30 jours $ +0.0001037353 +53.34% 60 jours $ +0.0001195035 +61.45% 90 jours $ +0.00007398481629525545 +61.41%

Analyse de prix de AlphaNova (ANVA)

Découvrez la dernière analyse de prix de AlphaNova : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00019159$ 0.00019159 $ 0.00019159 Haut 24 h $ 0.00019457$ 0.00019457 $ 0.00019457 Sommet historique $ 0.0027076$ 0.0027076 $ 0.0027076 Variation du prix (1 h) +0.93% Changement de prix (1J) +1.11% Variation du prix (7 j) +12.46%

Informations de marché pour AlphaNova (ANVA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :