Qu'est-ce que Altitude (ALTD)

What is the project about? Altitude is a composable native asset bridge, and one of the first dApp’s built on LayerZero, a cross-chain communication infrastructure designed to ease the current constraints of omnichain activity What makes your project unique? Altitude’s vision is to bridge the gap by offering a solution for transferring blue chip digital assets. One of the biggest problems today is the connection between being multi-chain and the bridging process. History of your project. We continue to hear about exploits on various bridges, which is not only a risk but also one of the weakest links when we look at blockchain infrastructure. We have all heard about the wormhole and ronin bridge hacks, accounting for close to $900MM in lost funds. What’s next for your project? Launch in late May What can your token be used for? The native token of Altitude DeFi, ALTD, is a governance token. Liquidity providers are able to stake into single-sided asset pools with zero impermanent loss while collecting fees from inbound transfers regardless of the deriving chain. Users no longer need to swap out undesirable assets on the destination chain or have a scenario where a transfer fails due to varying irregularities.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Altitude (ALTD) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Altitude (ALTD)

Comprendre la tokenomics de Altitude (ALTD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ALTD !