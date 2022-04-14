Tokenomics de Altitude (ALTD)
Informations sur Altitude (ALTD)
What is the project about?
Altitude is a composable native asset bridge, and one of the first dApp’s built on LayerZero, a cross-chain communication infrastructure designed to ease the current constraints of omnichain activity
What makes your project unique? Altitude’s vision is to bridge the gap by offering a solution for transferring blue chip digital assets. One of the biggest problems today is the connection between being multi-chain and the bridging process.
History of your project. We continue to hear about exploits on various bridges, which is not only a risk but also one of the weakest links when we look at blockchain infrastructure. We have all heard about the wormhole and ronin bridge hacks, accounting for close to $900MM in lost funds.
What’s next for your project? Launch in late May
What can your token be used for? The native token of Altitude DeFi, ALTD, is a governance token. Liquidity providers are able to stake into single-sided asset pools with zero impermanent loss while collecting fees from inbound transfers regardless of the deriving chain. Users no longer need to swap out undesirable assets on the destination chain or have a scenario where a transfer fails due to varying irregularities.
Tokenomics et analyse de prix de Altitude (ALTD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Altitude (ALTD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Altitude (ALTD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Altitude (ALTD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ALTD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ALTD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ALTD, explorez le prix en direct du token ALTD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.