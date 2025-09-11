Informations sur le prix de Amateras (AMT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01017695 $ 0.01017695 $ 0.01017695 Bas 24 h $ 0.01043573 $ 0.01043573 $ 0.01043573 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01017695$ 0.01017695 $ 0.01017695 Haut 24 h $ 0.01043573$ 0.01043573 $ 0.01043573 Sommet historique $ 0.084599$ 0.084599 $ 0.084599 Prix le plus bas $ 0.00014132$ 0.00014132 $ 0.00014132 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) +1.43% Variation du prix (7 j) +4.71% Variation du prix (7 j) +4.71%

Le prix en temps réel de Amateras (AMT) est de $0.01035095. Au cours des dernières 24 heures, AMT a évolué entre un minimum de $ 0.01017695 et un maximum de $ 0.01043573, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AMT est $ 0.084599, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00014132.

En termes de performance à court terme, AMT a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, +1.43% sur 24 heures et de +4.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Amateras (AMT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Amateras est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AMT est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.04M.