Informations sur le prix de AmaterasuFi Izanagi (IZA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00877365 $ 0.00877365 $ 0.00877365 Bas 24 h $ 0.00939717 $ 0.00939717 $ 0.00939717 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00877365$ 0.00877365 $ 0.00877365 Haut 24 h $ 0.00939717$ 0.00939717 $ 0.00939717 Sommet historique $ 0.416086$ 0.416086 $ 0.416086 Prix le plus bas $ 0.00415868$ 0.00415868 $ 0.00415868 Variation du prix (1 h) +0.66% Changement de prix (1J) -1.68% Variation du prix (7 j) +1.29% Variation du prix (7 j) +1.29%

Le prix en temps réel de AmaterasuFi Izanagi (IZA) est de $0.00894238. Au cours des dernières 24 heures, IZA a évolué entre un minimum de $ 0.00877365 et un maximum de $ 0.00939717, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IZA est $ 0.416086, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00415868.

En termes de performance à court terme, IZA a évolué de +0.66% au cours de la dernière heure, -1.68% sur 24 heures et de +1.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AmaterasuFi Izanagi (IZA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.84K$ 1.84K $ 1.84K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 205,362.0 205,362.0 205,362.0

La capitalisation boursière actuelle de AmaterasuFi Izanagi est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IZA est de 0.00, avec une offre totale de 205362.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.84K.