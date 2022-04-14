Découvrez les informations clés sur Amazy (AZY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Amazy (AZY)

A Move-2-Earn Lifestyle App and the Future of Fitness. Buy 3D NFT Sneakers, go for a walk or jog, and earn tokens that you can exchange for real money.

In 2023, AMAZY is an ecosystem of Move2Earn, Social-Fi and Game-Fi apps, NFT marketplace and Metaverse, supported by a community of Influencers from all around the world 🔥

Site officiel : https://amazy.io