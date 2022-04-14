Découvrez les informations clés sur AngrySlerf (ANGRYSLERF), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur AngrySlerf (ANGRYSLERF)

MEET ANGRY SLERF

The endearing sloth known for his unmistakable scowl. Initially a solitary figure in the digital forest, he stumbled upon camaraderie amidst a vibrant collective. His furrowed brow is more than a mere expression

Angryslerf storming through the crypto canopy, fury fueled transactions without the rage tax. Keep it fierce, amassing wealth with the grit of a sloth on a mission. Navigate the volatility, no stress, just fiery determination.

Angry Slerf Burst Onto The Scene With A Roar, Turning Fury Into Fortune, His Claws Clutching Coins, Prowling The Blockchain In Defiance, On A Quest For Digital Dominance.

--it's a badge of determination and solidarity.

Site officiel : https://www.angryslerf.io/ Livre blanc : https://whitepaper.angryslerf.io/