Prix de Ankr Staked BNB (ANKRBNB)
Le prix de Ankr Staked BNB (ANKRBNB) est actuellement de 890.3 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ANKRBNB en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ANKRBNB en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ANKRBNB.
Aujourd'hui, la variation du prix de Ankr Staked BNB en USD était de $ +2.97.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Ankr Staked BNB en USD était de $ +159.2265047700.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Ankr Staked BNB en USD était de $ +190.7092043400.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Ankr Staked BNB en USD était de $ +174.3898097100292.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +2.97
|+0.34%
|30 jours
|$ +159.2265047700
|+17.88%
|60 jours
|$ +190.7092043400
|+21.42%
|90 jours
|$ +174.3898097100292
|+24.36%
Découvrez la dernière analyse de prix de Ankr Staked BNB : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.30%
+0.34%
+9.59%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What and why is Binance Liquid Staking? Instant Liquidity Using Ankr Staking is the best way to stake BNB as you can access instant liquidity in the form of the ankrBNB token. Avoiding locking your tokens up with the BNB Chain network is a big advantage — it allows you to use the value of your staked tokens to earn multiple layers of rewards on DeFi platforms and multiply your ROI potential. As Liquid Staking solves the capital inefficiency problem of (Nominated) Proof-of-stake networks, it offers a way to earn additional rewards on your staked BNB, enabling new yield farming strategies, arbitrage trading, lending, and more will all be possible using the value of your staked assets. ankrBNB is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrBNB token vs. BNB increases over time as staking rewards accumulate. No technical knowledge is required Receive an easier staking experience with no technical knowledge necessary. Liquid Staking makes staking as easy as a swap: exchange your BNB for the reward-bearning ankrBNB token. Enhanced decentralization Our BNB Liquid Staking will not use only Ankr validator nodes to stake the BNB from users. Ankr Staking will select several suitable and reliable BNB Chain validators, making BNB Liquid Staking as decentralized as possible. This means that Ankr will not contribute to giving any party more influence over the BNB Chain network as the BNB will be spread over a wide variety of nodes. Ultimately, the goal is to have Ankr governance decide on the target allocation to different validator nodes. Contribute to the security of the BNB Chain network Staking with BNB Liquid Staking allows you to play an important role in boosting the network’s security as a whole. Ankr’s BNB staking system distributes staked tokens intelligently across the BNB Chain ecosystem to help the network achieve optimal decentralization. Diversity and decentralization of active validators both ensure the network remains as secure as possible.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Ankr Staked BNB (ANKRBNB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ANKRBNB !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 ANKRBNB à VND
₫23,428,244.5
|1 ANKRBNB à AUD
A$1,362.159
|1 ANKRBNB à GBP
￡658.822
|1 ANKRBNB à EUR
€756.755
|1 ANKRBNB à USD
$890.3
|1 ANKRBNB à MYR
RM3,774.872
|1 ANKRBNB à TRY
₺36,208.501
|1 ANKRBNB à JPY
¥130,874.1
|1 ANKRBNB à ARS
ARS$1,179,202.35
|1 ANKRBNB à RUB
₽71,215.097
|1 ANKRBNB à INR
₹78,097.116
|1 ANKRBNB à IDR
Rp14,359,675.409
|1 ANKRBNB à KRW
₩1,236,519.864
|1 ANKRBNB à PHP
₱50,524.525
|1 ANKRBNB à EGP
￡E.43,215.162
|1 ANKRBNB à BRL
R$4,834.329
|1 ANKRBNB à CAD
C$1,219.711
|1 ANKRBNB à BDT
৳108,029.002
|1 ANKRBNB à NGN
₦1,363,396.517
|1 ANKRBNB à UAH
₴36,778.293
|1 ANKRBNB à VES
Bs113,958.4
|1 ANKRBNB à CLP
$860,029.8
|1 ANKRBNB à PKR
Rs252,275.408
|1 ANKRBNB à KZT
₸480,459.298
|1 ANKRBNB à THB
฿28,774.496
|1 ANKRBNB à TWD
NT$26,619.97
|1 ANKRBNB à AED
د.إ3,267.401
|1 ANKRBNB à CHF
Fr712.24
|1 ANKRBNB à HKD
HK$6,979.952
|1 ANKRBNB à MAD
.د.م8,048.312
|1 ANKRBNB à MXN
$16,532.871
|1 ANKRBNB à PLN
zł3,240.692
|1 ANKRBNB à RON
лв3,872.805
|1 ANKRBNB à SEK
kr8,520.171
|1 ANKRBNB à BGN
лв1,486.801
|1 ANKRBNB à HUF
Ft302,096.596
|1 ANKRBNB à CZK
Kč18,678.494
|1 ANKRBNB à KWD
د.ك271.5415
|1 ANKRBNB à ILS
₪3,053.729