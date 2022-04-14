Tokenomics de Ankr Staked BNB (ANKRBNB)
Informations sur Ankr Staked BNB (ANKRBNB)
What and why is Binance Liquid Staking?
Instant Liquidity Using Ankr Staking is the best way to stake BNB as you can access instant liquidity in the form of the ankrBNB token. Avoiding locking your tokens up with the BNB Chain network is a big advantage — it allows you to use the value of your staked tokens to earn multiple layers of rewards on DeFi platforms and multiply your ROI potential. As Liquid Staking solves the capital inefficiency problem of (Nominated) Proof-of-stake networks, it offers a way to earn additional rewards on your staked BNB, enabling new yield farming strategies, arbitrage trading, lending, and more will all be possible using the value of your staked assets.
ankrBNB is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrBNB token vs. BNB increases over time as staking rewards accumulate.
No technical knowledge is required
Receive an easier staking experience with no technical knowledge necessary. Liquid Staking makes staking as easy as a swap: exchange your BNB for the reward-bearning ankrBNB token. Enhanced decentralization Our BNB Liquid Staking will not use only Ankr validator nodes to stake the BNB from users. Ankr Staking will select several suitable and reliable BNB Chain validators, making BNB Liquid Staking as decentralized as possible. This means that Ankr will not contribute to giving any party more influence over the BNB Chain network as the BNB will be spread over a wide variety of nodes. Ultimately, the goal is to have Ankr governance decide on the target allocation to different validator nodes.
Contribute to the security of the BNB Chain network
Staking with BNB Liquid Staking allows you to play an important role in boosting the network’s security as a whole. Ankr’s BNB staking system distributes staked tokens intelligently across the BNB Chain ecosystem to help the network achieve optimal decentralization. Diversity and decentralization of active validators both ensure the network remains as secure as possible.
Tokenomics et analyse de prix de Ankr Staked BNB (ANKRBNB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ankr Staked BNB (ANKRBNB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Ankr Staked BNB (ANKRBNB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ankr Staked BNB (ANKRBNB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ANKRBNB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ANKRBNB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ANKRBNB, explorez le prix en direct du token ANKRBNB !
Prévision du prix de ANKRBNB
Vous voulez savoir dans quelle direction ANKRBNB pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ANKRBNB combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.