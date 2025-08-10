Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ANKRFLOW en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ANKRFLOW.

Le prix de Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) est actuellement de 0.418172 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ANKRFLOW en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Ankr Staked FLOW en USD était de $ +0.00139734.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Ankr Staked FLOW en USD était de $ +0.0131515512.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Ankr Staked FLOW en USD était de $ -0.0010153634.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Ankr Staked FLOW en USD était de $ -0.0597414591638374.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00139734 +0.34% 30 jours $ +0.0131515512 +3.15% 60 jours $ -0.0010153634 -0.24% 90 jours $ -0.0597414591638374 -12.50%

Analyse de prix de Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)

Découvrez la dernière analyse de prix de Ankr Staked FLOW : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.412356$ 0.412356 $ 0.412356 Haut 24 h $ 0.424622$ 0.424622 $ 0.424622 Sommet historique $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Variation du prix (1 h) -1.34% Changement de prix (1J) +0.34% Variation du prix (7 j) +9.84%

Informations de marché pour Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :