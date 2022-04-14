Découvrez les informations clés sur Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)

Ankr Staking offers FLOW token holders the opportunity to stake FLOW and in return claim FLOW Liquid Staking tokens — ankrFLOW. ankrFLOW is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrFLOW token vs. FLOW increases over time as staking rewards accumulate inside the token.

ankrFLOW also offers instant liquidity for your staked FLOW, enabling you to connect ankrFLOW with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.

Site officiel : https://www.ankr.com/staking-crypto/flow-flowevm/