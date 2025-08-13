Qu'est-ce que Antmons (AMS)

Antmons is the first Play-to-Earn MOBA game on our platform. It is a blockchain-based game with endless real-time competitions and a metaverse that can be regarded as an adventurists’ paradise, owned and defined by the community. You can earn daily revenue by participating in DEW Battles, or taking an adventure in Token Pool Battles. The game is set in a world of tiny insects. Players summon Antmons heroes to fight for themselves or set up guilds for more loot. Antmons heroes are divided into different combat attributes: Spayer, Tank, Archer, AOE, and Thrower. You need to upgrade heroes and improve skills so that you can win the battle and generate rewards.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Antmons (AMS) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Antmons (AMS)

Comprendre la tokenomics de Antmons (AMS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AMS !