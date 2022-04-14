Tokenomics de Apin Pulse (APC)
Informations sur Apin Pulse (APC)
Apin Pulse is a fully decentralized, deflationary, community driven meme coin built on the Pulsechain blockchain and operates within the Pulsechain & PulseX ecosystem, offering scarcity, community-driven development, and censorship resistance.
Apin Pulse aims to foster widespread adoption and is driven by one of the largest and most enthusiastic community in the Crypto space, Pulse chain.
Apin Pulse is launched with no pre-sale and no transaction fees or hidden fees of any kind.
Liquidity locked for 369 years - https://www.team.finance/view-coin/0xBb101431d43b0E1fc31f000bf96826794806e0b4?name=Apin%20Pulse&symbol=APC&chainid=0x171
The $APC smart contract has been fully audited and 40% of the total supply was burned in a public burn - https://scan.pulsechain.com/tx/0x06b21bf6aa7b396fbb17ff6906c88ab8ed544ef72d187852301c0ac16b1af7ca That means next to zero risk to our users and community from potential bad actors.
Tokenomics et analyse de prix de Apin Pulse (APC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Apin Pulse (APC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Apin Pulse (APC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Apin Pulse (APC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens APC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens APC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de APC, explorez le prix en direct du token APC !
Prévision du prix de APC
Vous voulez savoir dans quelle direction APC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de APC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.