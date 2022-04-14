Tokenomics de Arabic (ABIC)
Informations sur Arabic (ABIC)
Arabic Cash is the world's first independent decentralized financial instrument based on loans and deposits backed by Arab capital. It aims to attract new investments in the development of the digital economy of the Arab world. Recently, excessive bureaucracy and complex financial monitoring of the Eastern region, like a giant dam, have blocked investment flows from all over the world. Arabic Cash is now ready to make a difference. Now any inhabitant of the planet can invest in the rapidly developing countries of the Eastern region. All investments accumulate in the decentralized Binance Smart Chain - the most reliable and profitable e-commerce platform to date.
With Arabic Cash technology, the world will have revolutionary tools for doing business. The official ABIC token allows you to make money transfers in large volumes, which is now necessary for business in the Arab countries. The ArabicSwap Decentralized Exchange allows you to preserve assets and generate passive income that no other bank can match. And the CryptoBank phenomenon will solve the global issues of lending to large financial sectors without the participation of intermediaries.
All of this will eventually turn into a large-scale financial ecosystem that can become a real phenomenon in a rapidly changing world.
Tokenomics et analyse de prix de Arabic (ABIC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Arabic (ABIC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Arabic (ABIC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Arabic (ABIC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ABIC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ABIC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ABIC, explorez le prix en direct du token ABIC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.