Qu'est-ce que Archerswap BOW (BOW)

What is the project about? ArcherSwap is a crypto world for users to trade, earn, and game. It's the best choice for projects on Core Chain with features including AMM, NFT, and GameFi. What makes your project unique? It brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad). Also, you will get free BOW by trade mining. History of your project. We decided to be unique on Core chain, a new Potential Chain for Degens to ape in this blockchain, Core Chain is also the lowest transaction fees among all EVM blockchains. What’s next for your project? We have a roadmap: https://docs.archerswap.finance/products-and-features-guide/roadmap What can your token be used for? Farming, Staking your reward token with your personal choice through $xBOW, Whitelist snapshot through holding $xBOW during snapshots periods collateral and more utility coming along ArcherSwap Development.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Archerswap BOW (BOW) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Archerswap BOW (BOW)

Comprendre la tokenomics de Archerswap BOW (BOW) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BOW !