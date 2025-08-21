Qu'est-ce que Argo Finance (ARGO)

"Argo is the premier liquid staking protocol built on top of the Cronos blockchain that aims to unlock the value of all staked CRO and maximize the capital efficiency of CRO across the Crypto.com ecosystem. CRO staking has been a very attractive and low-risk way of earning yields on top of your CRO holdings, offering users 10-12% APY on staked CRO. However, staked CRO are essentially locked up and inaccessible to stakers. Stakers who wish to unstake their CRO will have to wait for a 28-days unbonding period before their CRO becomes accessible again. CRO liquid staking, on the other hand, improves capital efficiency without compromising network security. This is made possible through the issuance of bonded CRO (""bCRO"") which is a liquid staking derivative that represents your staked CRO and can be utilized across the DeFi ecosystem in Cronos to generate additional DeFi yields."

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Argo Finance (ARGO) Combien vaut Argo Finance (ARGO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ARGO en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quelle est la capitalisation boursière de Argo Finance ? La capitalisation boursière de ARGO est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ARGO ? L'offre en circulation de ARGO est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ARGO ? ARGO a atteint un prix ATH de 0.03434659 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ARGO ? ARGO a vu un prix ATL de 0 USD .

