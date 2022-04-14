Tokenomics de Argo Finance (ARGO)
Informations sur Argo Finance (ARGO)
"Argo is the premier liquid staking protocol built on top of the Cronos blockchain that aims to unlock the value of all staked CRO and maximize the capital efficiency of CRO across the Crypto.com ecosystem.
CRO staking has been a very attractive and low-risk way of earning yields on top of your CRO holdings, offering users 10-12% APY on staked CRO. However, staked CRO are essentially locked up and inaccessible to stakers. Stakers who wish to unstake their CRO will have to wait for a 28-days unbonding period before their CRO becomes accessible again.
CRO liquid staking, on the other hand, improves capital efficiency without compromising network security. This is made possible through the issuance of bonded CRO (""bCRO"") which is a liquid staking derivative that represents your staked CRO and can be utilized across the DeFi ecosystem in Cronos to generate additional DeFi yields."
Tokenomics et analyse de prix de Argo Finance (ARGO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Argo Finance (ARGO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Argo Finance (ARGO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Argo Finance (ARGO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ARGO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ARGO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
