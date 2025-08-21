Informations sur le prix de Ari10 (ARI10) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.187433$ 0.187433 $ 0.187433 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +3.97% Variation du prix (7 j) +1.35% Variation du prix (7 j) +1.35%

Le prix en temps réel de Ari10 (ARI10) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ARI10 a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ARI10 est $ 0.187433, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ARI10 a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +3.97% sur 24 heures et de +1.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ari10 (ARI10)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 420.36K$ 420.36K $ 420.36K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 556,665,738.9803001 556,665,738.9803001 556,665,738.9803001

La capitalisation boursière actuelle de Ari10 est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ARI10 est de 0.00, avec une offre totale de 556665738.9803001. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 420.36K.