Informations sur Arise Chikun (CHIKUN)

Originating from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force," the phrase "ARISE CHIKUN" gained widespread recognition within the trollbox of btc-e, a renowned cryptocurrency exchange known for producing legendary figures. Quickly becoming a prominent figure in the Litecoin community.

The Chikun became tired of being the mascot of a stablecoin, so it decided to take matters in to its own hands by igniting a community-driven token that holds no intrinsic value.

Site officiel : https://www.chikun.vip/