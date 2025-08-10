Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AFG en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AFG.

Le prix de Army of Fortune Gem (AFG) est actuellement de 0.00628167 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AFG en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Army of Fortune Gem (AFG) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Army of Fortune Gem en USD était de $ +0.00010003.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Army of Fortune Gem en USD était de $ -0.0024219801.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Army of Fortune Gem en USD était de $ +0.0066693771.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Army of Fortune Gem en USD était de $ +0.003388402130726305.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00010003 +1.62% 30 jours $ -0.0024219801 -38.55% 60 jours $ +0.0066693771 +106.17% 90 jours $ +0.003388402130726305 +117.11%

Analyse de prix de Army of Fortune Gem (AFG)

Découvrez la dernière analyse de prix de Army of Fortune Gem : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00618164$ 0.00618164 $ 0.00618164 Haut 24 h $ 0.00628604$ 0.00628604 $ 0.00628604 Sommet historique $ 0.128729$ 0.128729 $ 0.128729 Variation du prix (1 h) +0.37% Changement de prix (1J) +1.62% Variation du prix (7 j) -17.38%

Informations de marché pour Army of Fortune Gem (AFG)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :